La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) confirmó oficialmente este miércoles 30 de septiembre la salida de Cristiano Ronaldo de la concentración de la selección nacional en Copenhague.

La confirmación del organismo llegó después de que el propio delantero anunciara a través de sus redes sociales que había decidido abandonar la concentración tras la rueda de prensa del seleccionador Jorge Jesus y una conversación con el presidente de la FPF, Pedro Proença.

Cristiano promete explicar los motivos

En su publicación, Cristiano señaló que posteriormente dará a conocer las razones que lo llevaron a tomar la decisión.

“Tras la conferencia de prensa del Seleccionador Nacional, y en el seguimiento de una conversación con el Presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, tomé la decisión de dejar el stage de la Selección Nacional”, expresó.

El capitán portugués agregó que, “a su tiempo”, contará a los aficionados las razones de su salida y aprovechó para desear suerte a Portugal y a todos sus compañeros “sin excepción”.

Após a conferência de imprensa do Selecionador Nacional, e no seguimento de uma conversa com o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, tomei a decisão de deixar o estágio da Seleção Nacional.



A seu tempo, direi a verdade a todos os Portugueses sobre as razões que… pic.twitter.com/j8Qrws9KTS — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) September 30, 2026

Federación confirma su salida

Poco después de la publicación del delantero, la FPF emitió un comunicado en el que confirmó que Cristiano ya no forma parte de la concentración que se desarrolla en Copenhague.

“La Federación Portuguesa de Fútbol informa que el internacional portugués Cristiano Ronaldo dejó la concentración de la Selección Nacional”, indicó el organismo. La Federación no detalló las razones de la decisión y aseguró que la planificación deportiva continuará sin modificaciones.