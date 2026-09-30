Cristiano Ronaldo abandonó este miércoles la concentración de la selección de Portugal en Copenhague, horas antes del partido frente a Dinamarca por la UEFA Nations League.

La salida del capitán se produjo en medio de la controversia generada después de que permaneciera en el banquillo durante toda la victoria 2-1 frente a Noruega, pese a haber realizado ejercicios de calentamiento durante el encuentro.

Medios internacionales reportaron que el delantero dejó el estadio Parken en un vehículo de la Federación Portuguesa de Fútbol y posteriormente viajaría en un avión privado hacia Madrid.

Reconoce error al hacerlo calentar

El seleccionador admitió que durante el partido contra Noruega consideró utilizar a Cristiano en los minutos finales y por esa razón lo envió a calentar. Sin embargo, el desarrollo del encuentro hizo que finalmente no ingresara.

Jesus reconoció que es comprensible que un futbolista se moleste después de calentar durante varios minutos y quedarse sin participar, aunque negó que el episodio haya provocado un conflicto interno.

El técnico también sostuvo que Cristiano no se había negado a entrenar y explicó que durante los días anteriores había realizado trabajo específico en el gimnasio.

Cristiano abandona la concentración

A pesar de las explicaciones del entrenador y de una reunión en la que también participó el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, Pedro Proença, Cristiano no se incorporó posteriormente al entrenamiento colectivo en Copenhague. Poco después se confirmó su salida del estadio y distintos medios informaron que abandonaría la concentración portuguesa.

Por el momento, la Federación Portuguesa de Fútbol no ha explicado públicamente si la salida supone también el final de su participación en esta ventana internacional.

Portugal enfrentará a Dinamarca el 1 de octubre y posteriormente recibirá a Noruega el 4 de octubre por la UEFA Nations League.