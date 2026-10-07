Cristiano Ronaldo dedicó un emotivo mensaje a Lionel Messi luego de que el capitán argentino confirmara su retiro definitivo de la Selección Argentina tras 21 años defendiendo la camiseta albiceleste.

Messi compartió un sentido mensaje en sus redes sociales, en el que aseguró que el camino recorrido junto al combinado nacional valió la pena y expresó sus emociones tras disputar su último encuentro.

Messi se despide de la Selección Argentina

“Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca. Sé que estoy tomando la decisión correcta”, escribió Messi en su publicación.

El delantero también agradeció a su familia, amigos, compañeros, cuerpo técnico y a Diego Armando Maradona por el acompañamiento que recibió durante sus 21 años de trayectoria con la Selección Argentina.

Cristiano Ronaldo reconoce su trayectoria

El delantero portugués reaccionó directamente a la publicación de Messi y destacó los años que el argentino dedicó a representar a su país.

“Leo, tantos años defendiendo a tu país y una historia que quedará para siempre. Todo mi respeto por lo que has logrado con Argentina. Un abrazo”, escribió Cristiano Ronaldo.

El mensaje del portugués se produjo después de la despedida de Messi, quien cerró una extensa etapa con la Selección Argentina marcada por títulos como la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

De esta manera, uno de los principales referentes del fútbol mundial reconoció públicamente la trayectoria de Messi y su legado con la camiseta argentina.