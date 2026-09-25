El periodista y conductor peruano Augusto Thorndike generó polémica después de cuestionar públicamente el trabajo de un camarógrafo durante una transmisión en vivo de Willax Televisión.

El incidente ocurrió mientras se desarrollaba un enlace desde Lurigancho-Chosica. Durante la cobertura, el camarógrafo realizaba distintos movimientos para mostrar el panorama del lugar, situación que provocó la molestia del conductor.

Thorndike interrumpió el enlace y expresó: “Me mareo, Maricarmen, me mareo. Ya, cuando consigas un camarógrafo profesional, me avisas”. Posteriormente también afirmó que, a su criterio, el trabajador no estaba preparado para realizar labores de cámara durante una transmisión en vivo.

Colegio de Periodistas cuestiona lo ocurrido

El episodio comenzó a difundirse rápidamente en redes sociales y generó numerosas críticas por la manera en que el periodista realizó la observación frente a la audiencia.

Según reportes sobre el pronunciamiento del Colegio de Periodistas de Lima, la institución rechazó la actitud y los calificativos utilizados durante la emisión y señaló que las observaciones relacionadas con el desempeño profesional o técnico deberían abordarse mediante los canales internos correspondientes y bajo un marco de respeto.

#CPL | 📢 El CPL rechaza el maltrato y los calificativos emitidos públicamente contra un camarógrafo durante la transmisión en vivo de “Al Día con Willax”.#SeguimosConstruyendoElCambio@willaxtv @RPPNoticias @canalN_ @Latina_Noticias pic.twitter.com/4J9qUaVHr3 — Colegio de Periodistas de Lima (@CPLimaPe) September 23, 2026

Thorndike responde a las críticas

Horas después, Thorndike volvió a referirse a la controversia durante su programa Contracorriente.

Al comentar que su nombre se encontraba entre las tendencias en redes sociales, respondió con ironía: “Así que soy tendencia, jojolete. Pero aquí estoy, y que les arda”. También aseguró que los comentarios publicados en redes no le afectaban.

La respuesta volvió a generar opiniones divididas entre usuarios, algunos de los cuales cuestionaron el trato hacia el camarógrafo, mientras otros debatieron sobre las exigencias técnicas propias de una transmisión televisiva en vivo.