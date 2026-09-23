Este miércoles 23 de septiembre autoridades del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH), informaron sobre los sismos registrados en las últimas 24 horas.

Es importante mencionar que de los 26 sismos registrados uno fue sensible de acuerdo a las autoridades del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH).

Asimismo, durante este año se han registrado 5896 y de estos 144 han sido sensibles, según el (INSIVUMEH).

Ante la posibilidad de un sismo u otra emergencia, se recomienda contar con una mochila de las 72 horas, preparada con artículos básicos para atender las necesidades de una persona o familia durante los primeros días.