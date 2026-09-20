Un fuerte accidente de tránsito se registró esta mañana en el kilómetro 152 de la ruta Interamericana, donde un camión y un vehículo tipo agrícola colisionaron.

En el lugar fueron atendidos Eliseo García Asencio, de 39 años, originario de Jutiapa, y Walter Ramírez, de 35 años, originario de San José Pinula, quienes viajaban en el camión.

En el vehículo agrícola se conducían Jorge Aarón de León González, de 67 años, y Óscar Roberto Orozco, de 66 años. Bomberos Voluntarios dieron aviso a las autoridades, quienes quedaron a cargo de la escena.