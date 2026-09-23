David Alaba está cerca de iniciar una nueva etapa en su carrera. El defensor austriaco llegó a Italia para completar los últimos pasos de su incorporación al Udinese, luego de finalizar su vínculo con el Real Madrid.

El futbolista de 34 años alcanzó un acuerdo verbal con el conjunto italiano y deberá superar el reconocimiento médico antes de firmar su contrato. El Udinese también publicó en sus redes sociales una referencia a su posible llegada, mientras las negociaciones avanzan hacia su cierre.

¿Quién es David Alaba?

Alaba desarrolló gran parte de su carrera en el Bayern Múnich, club con el que conquistó numerosos títulos, entre ellos 10 campeonatos de Bundesliga y dos Champions League.

También tuvo un paso a préstamo por el Hoffenheim y se formó en las categorías juveniles del Austria Viena antes de establecerse en el conjunto bávaro.

Posteriormente llegó al Real Madrid en 2021, donde permaneció hasta junio de 2026. Durante su etapa en España disputó 132 partidos oficiales, marcó cinco goles y aportó nueve asistencias.

En el apartado individual, Alaba integró el Equipo del Año de la UEFA durante tres temporadas consecutivas: 2013, 2014 y 2015. Asimismo, fue elegido futbolista del año en Austria en 10 oportunidades.

David Alaba, rumbo al Udinese

El periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano informó este miércoles que el Udinese alcanzó un acuerdo verbal con el defensor.

Posteriormente, compartió imágenes de Alaba llegando a Italia y confirmó que el austriaco se presentó para realizar los exámenes médicos y completar la firma del contrato.

De superar satisfactoriamente las pruebas, Alaba se pondrá a disposición del entrenador Kosta Runjaic e iniciará su primera experiencia en el fútbol italiano.

El defensor puede incorporarse al Udinese pese a que el mercado de fichajes ya cerró, debido a que se encuentra como agente libre desde que finalizó su contrato con el Real Madrid en junio.