Un vehículo se vio afectado por un derrumbe de grandes proporciones que cayó sobre un camino rural en Santa Rosa, específicamente en la ruta hacia el puente Quebrado, que conecta el municipio de San Rafael Las Flores con la aldea Chan Grande. Afortunadamente, no se reportaron heridos de gravedad.

Las autoridades municipales ya han sido alertadas y se encuentran coordinando las labores de limpieza y remoción de escombros para liberar la vía lo antes posible.

Recomiena a las personas y residentes de la zona tomar precauciones y buscar rutas alternas hasta que se restablezca el paso.