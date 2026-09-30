Brigadas de Provial brindan seguridad vial y realizan labores de limpieza tras un derrumbe registrado en el kilómetro 68 de la ruta al Atlántico (CA-9 Norte), en jurisdicción de Guastatoya, El Progreso.

El material desprendido obstruye el carril derecho con dirección hacia el norte, por lo que se recomienda a los conductores transitar con precaución mientras continúan los trabajos para despejar la vía.

Brigadas de Provial del @CIV_Guatemala brindan seguridad vial y realizan trabajos de limpieza por un derrumbe en el km 68 de la ruta al Atlántico [CA-9 Norte], en Guastatoya, El Progreso. Obstruye el carril derecho hacia el norte.@GuatemalaGob@mingobguate@surianobuezo pic.twitter.com/uKeXTSAVHk — PROVIAL-CIV (@ProvialOficial) September 30, 2026

Las autoridades recomiendan a los conductores reducir la velocidad, mantener la atención en la vía y seguir las indicaciones del personal de Provial, debido a la presencia de maquinaria y trabajos de limpieza en el sector. Asimismo, se solicita conducir con precaución mientras se normaliza la circulación.