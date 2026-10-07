Dos mujeres resultaron heridas tras ser alcanzadas por una descarga electroatmosférica en la aldea Canasec 1, San Juan Chamelco, Alta Verapaz.

Bomberos Municipales Departamentales de San Juan Chamelco fueron movilizados al lugar luego de recibir la alerta sobre las dos personas afectadas por el fenómeno.

Mujeres sufrieron quemaduras por la descarga

Al llegar al sector, los socorristas localizaron a las dos mujeres, quienes presentaban quemaduras de primero y segundo grado en distintas partes del cuerpo.

Los elementos de Bomberos Municipales Departamentales les brindaron atención y estabilizaron a ambas pacientes antes de realizar el traslado hacia un centro asistencial.

Fueron trasladadas al Hospital Nacional de Cobán

Las dos mujeres fueron trasladadas a la emergencia del Hospital Nacional de Cobán, donde recibirían atención médica por las lesiones provocadas por la descarga electroatmosférica.

Hasta el momento, las pacientes no han sido identificadas y tampoco se conoce qué actividad realizaban cuando fueron alcanzadas por la descarga.