La tarde de este sábado se realizó una conferencia de prensa en donde participaron los ministros de Gobernación Marco Antonio Villeda, Defensa Nacional Henry Sáenz y Energía y Minas Erwin Barrios.

Dos policías resultan heridos en disturbios

Según el Ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda fueron alrededor 34 puntos que se encontraban bloqueados en donde lamentablemente dos policías resultaron con heridas de arma de fuego tras los disturbios registrados en las últimas horas.

«Durante la madrugada hubo un bloqueo en Colomba Costa cuca, Quetzaltenango y fue liberado durante la mañana de este sábado y ya no se reportan bloqueos en el país», informó Villeda.

Ejército apoyó en despeje de carreteras

El ministro de la Defensa Nacional, Henry Sáenz, indicó en conferencia de prensa que colaboraron con despejar las rutas de manera interinstitucional y lo hicieron respetando los derechos humanos y manteniendo la seguridad democrática.

«Nuestro personal seguirá brindando el apoyo de operaciónes a requerimiento del Ministerio de Gobernación con el objetivo de buscar el bien comun. Desde el Ejército garantizamos los derechos humanos en las situaciones que sean necesarias. Y reafirmamos los compromisos con los guatemaltecos en estas fechas patrias», puntualizó Sáenz.

Mientras que el ministro de Energía y Minas, Erwin Barrios, informó que más de 400 vehículos se encuentran distribuyendo gasolina súper, regular y diésel en aproximadamente 1 mil 200 estaciones de servicio a nivel nacional.

Barrios, aseguró que actualmente hay buques que trasnportan millones de galones de gasolina, por lo que descartó que exista escasez de combustible. El funcionario señaló que el abastecimiento continúa y que el producto está disponible para su distribución en las estaciones de servicio.