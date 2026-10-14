Reducir las ganancias que las redes criminales obtienen mediante el contrabando es uno de los objetivos de una nueva iniciativa presentada por el Ministerio de Gobernación (Mingob) en Guatemala.

La estrategia comunicacional, denominada Desfinanciando el Crimen, busca fortalecer la vigilancia fronteriza e involucrar a las empresas en la identificación y denuncia de operaciones ilícitas que afectan la economía formal.

El contrabando también representa una amenaza para la seguridad

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, advirtió que el ingreso y comercialización ilegal de mercancías no solamente perjudica a las empresas que cumplen sus obligaciones tributarias.

Según explicó, estas operaciones también afectan el empleo formal y pueden convertirse en una fuente de ingresos para organizaciones criminales que utilizan distintas rutas para movilizar productos.

La estrategia pretende reducir esos recursos económicos y contribuir a recuperar ingresos estatales que dejan de percibirse por actividades comerciales realizadas fuera del marco legal.

El #Mingob presentó “Desfinanciando el crimen”, una estrategia que impulsa la colaboración interinstitucional para fortalecer la seguridad fronteriza y proteger el comercio formal. 🚛🇬🇹🚔#EstamosCumpliendo pic.twitter.com/00Rh7fm7Si — MinGob (@mingobguate) October 14, 2026

Autoridades identifican rutas utilizadas para el contrabando

Como parte de los esfuerzos de vigilancia, la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos (Dipafront), perteneciente a la Policía Nacional Civil (PNC), presentó un balance de sus últimos tres años de trabajo.

Los resultados incluyen la identificación de territorios, rutas y patrones asociados al contrabando, información que permite reconocer áreas vulnerables y orientar los controles hacia puntos utilizados para el traslado de mercancías ilícitas.

El fortalecimiento de la vigilancia en las fronteras busca mejorar la detección de estas operaciones y facilitar intervenciones preventivas en los sectores donde las autoridades han identificado riesgos.

Para fortalecer la seguridad fronteriza y proteger el comercio formal, el #Mingob presentó la estrategia comunicacional “Desfinanciando el crimen”, que promueve la colaboración entre sectores público y privado para prevenir, detectar y combatir el comercio ilícito en Guatemala. pic.twitter.com/yRLozb6jv9 — MinGob (@mingobguate) October 14, 2026

Empresas participarán en la detección de actividades ilícitas

La iniciativa también contempla una mayor participación del sector industrial mediante mecanismos de comunicación con las instituciones responsables de investigar y combatir el contrabando.

En la presentación participaron el viceministro de Antinarcóticos y Seguridad Fronteriza, Víctor Cruz; el presidente de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), Enrique Font; y el jefe de Dipafront, Teddi Almazán.

Asimismo, asistieron representantes del Ministerio Público (MP), cámaras empresariales y organizaciones gremiales, con el propósito de fortalecer el intercambio de información y promover la denuncia de posibles operaciones ilegales.

Buscan proteger el comercio formal en Guatemala

La propuesta plantea que la información recopilada por las autoridades y los reportes del sector privado contribuyan a identificar actividades sospechosas y orientar las acciones de prevención.

Con Desfinanciando el Crimen, el Mingob busca vincular la seguridad fronteriza con la protección económica, mediante una coordinación institucional que permita combatir el contrabando y reducir los recursos disponibles para las estructuras criminales.

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