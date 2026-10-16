Un deslizamiento de tierra registrado dentro de una vivienda en la colonia Tierra Nueva 2, Chinautla, provocó daños estructurales y dejó a un menor de edad afectado, según información de los cuerpos de socorro.

Elementos de Bomberos Voluntarios de la 3.ª y 49.ª compañías acudieron al sector A-1, manzana A, para atender la emergencia y verificar las condiciones del inmueble tras el desprendimiento de tierra.

🚨#EnDesarrollo | Un deslizamiento de tierra se registró en el interior de una vivienda ubicada en el sector A-1, manzana A, colonia Tierra Nueva 2, Chinautla, provocando daños estructurales y afectando a un menor de edad.



Bomberos Voluntarios de la 3.ª y 49.ª compañías… pic.twitter.com/jrwXMeIeCf — Radio SONORA 96.9 FM (@sonora969) October 17, 2026

Deslizamiento provocó daños en el interior de la vivienda

De acuerdo con la información preliminar, el deslizamiento ocurrió en el último ambiente del interior de la vivienda, donde la acumulación y el movimiento de tierra provocaron daños en la estructura.

Durante el incidente, un menor de edad resultó afectado. Sin embargo, la información proporcionada por los socorristas no detalla la gravedad de su condición ni las circunstancias específicas en las que ocurrió el hecho.

Bomberos brindan recomendaciones a los vecinos

Tras atender la emergencia, los elementos de Bomberos Voluntarios brindaron recomendaciones a los habitantes de la vivienda afectada y a los propietarios de inmuebles cercanos, ante los riesgos que podrían representar las condiciones del terreno.

Los socorristas permanecen en el lugar en apresto para atender cualquier otra emergencia que pueda presentarse, mientras continúan las lluvias en algunos sectores de la ciudad.

Las autoridades y los vecinos deberán mantenerse atentos a las condiciones de las viviendas y del terreno, especialmente ante nuevos incidentes relacionados con las precipitaciones.