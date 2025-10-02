Un deslizamiento de tierra se registró en la 35 calle y 3.ª avenida de la colonia El Cerrito, sector prolongación aldea comunidad de zona 10 de Mixco, provocando que parte de una vivienda resultara destruida.

Elementos de Bomberos Municipales acudieron al lugar para evaluar el estado de los habitantes afectados, quienes fueron evacuados a una zona segura, y realizar inspecciones en viviendas aledañas que también podrían estar en riesgo debido a la inestabilidad del terreno.

Las autoridades mantienen vigilancia en el sector para prevenir nuevos incidentes, especialmente por la saturación del suelo a causa de las lluvias recientes.

Se recomienda a los vecinos seguir las indicaciones de los cuerpos de socorro y reportar cualquier señal de deslizamiento a las autoridades competentes.