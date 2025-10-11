Investigadores de la DEIC de la Sección Contra Homicidios Departamento de Investigación de Delitos Contra la Vida, agentes de la comisaría 13, junto a fiscales realizaran un allanamiento en la 16 calle y 21 avenida, colonia la Concepción, zona 10, donde se logra desbaratar un narco laboratorios y punto de venta y distribución de drogas.

En el lugar fueron detenidos los hermanos Samuel García Alvizures, de 27 años y Julio Jesús García Alvisures, de 31 años, presuntos distribuidores de droga al menudeo.

En el inmueble fueron localizados una pistola marca Zigana PX9, calibre 9mm. con tres cargadores y 31 municiones, varias bolsas con marihuana, tres frascos trasparentes de las misma droga, teléfonos celulares, tablets, un radio transmisor, varias USB, discos duros para computadoras, un narco laboratorio donde hacían las drogas, recipientes con líquido especial para disolver marihuana, piedras de crack, bolsitas con pastillas metanfetamina, varias bolsitas con cocaína, dos pesas digitales y dinero en efectivo.

Gracias a la denuncia de ciudadanos, los investigadores inician las investigaciones y logran la captura de los hermanos que eran los que se dedicaban a la venta y distribución de droga al menudeo en zonas 4, 7 y 10 se la capital.