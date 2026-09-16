Un helicóptero que brindaba cobertura aérea se estrelló la noche del martes 15 de septiembre en Chatsworth, Los Ángeles, California, dejando tres personas fallecidas y otras dos hospitalizadas.

La aeronave se encontraba cubriendo un accidente de tránsito entre un vehículo y un autobús de Metro, ocurrido horas antes en el mismo sector. Ese primer percance también dejó tres personas fallecidas y hasta seis heridas.

Helicóptero cayó entre edificios comerciales

El accidente aéreo ocurrió poco antes de las 19:00 horas en el bloque 9100 de North Mason Avenue. El helicóptero cayó entre dos edificios comerciales y provocó un incendio que alcanzó cuatro vehículos y dos contenedores de almacenamiento.

Se confirmó posteriormente que se trataba de NewsChopper4, una aeronave propiedad y operada por Angel City Air.

La cadena había informado previamente que perdió contacto con su equipo aéreo. Más tarde, la presentadora Colleen Williams confirmó durante una transmisión en vivo que el helicóptero accidentado pertenecía a la estación.

Fallecen periodista y piloto

Las víctimas que viajaban en la aeronave fueron identificadas como la reportera aérea Eliana Moreno y el piloto George Marciniw. Ambos trabajaban para Angel City Air.

Una tercera persona que se encontraba en tierra también falleció a consecuencia del accidente, mientras que otras dos fueron trasladadas a un hospital.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y la Administración Federal de Aviación (FAA) investigan las causas del accidente, que hasta el momento permanecen sin esclarecer.