La Fiscalía de Distrito de Escuintla, en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), llevó a cabo tres diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en inmuebles ubicados en las zonas 1 y 3 de Escuintla.

Los operativos se realizaron como parte del seguimiento a una investigación relacionada con la muerte de una persona, ocurrida después de un ataque registrado en un establecimiento de la zona 3.

La Fiscalía de Distrito de Escuintla en coordinación con la Policía Nacional Civil llevo a cabo tres diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en inmuebles ubicados en las zonas 1 y 3 de Escuintla, en seguimiento a una investigación por la muerte… pic.twitter.com/gIZZSRGl1O — MP de Guatemala (@MPguatemala) September 10, 2026

Dos personas fueron aprehendidas

Como resultado de las diligencias, las autoridades lograron la aprehensión de Mario G. y Lorena P., quienes son señalados por el delito de homicidio.

La investigación está relacionada con hechos ocurridos el 6 de septiembre de 2026 en un bar ubicado en el barrio San Miguel, zona 3 de Escuintla. De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, los ahora capturados habrían agredido con arma blanca a un hombre dentro del establecimiento.

Víctima falleció en un hospital

A consecuencia de las heridas sufridas durante el ataque, la víctima fue trasladada al Hospital Nacional de Escuintla. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, el hombre falleció posteriormente en el centro asistencial.

Las diligencias efectuadas en los inmuebles de las zonas 1 y 3 permitieron a las autoridades continuar con la recopilación y secuestro de evidencia vinculada con el caso.