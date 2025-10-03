Tras operativos realizados en Las Margaritas lll, Ciudad Quetzal, San Juan Sacatepéquez, fue capturada Kimberly , de 28 años, alias «La Kim” presunta integrante de la mara 18, quien registra 11 órdenes de captura; 10 de ellas por Extorsión y una por Lavado de dinero u otros activos.

Siendo 6 en 2024 y 5 en este año, «La Kim» es requerida por distintos juzgados de Guatemala y una orden a solicitud de un juzgado de Petén.

Esto en seguimiento a denuncias por cobro de extorsión a empresas de alimentos y personas particulares.