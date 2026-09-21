Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a Giancarlo “N”, de 20 años, alias “Psicópata”, señalado como presunto responsable del fallecimiento de su madre, de 56 años, en la colonia La Nueva Esperanza, Siquinalá, Escuintla.

La captura fue realizada por agentes de la Comisaría 31 luego de recibir una alerta de vecinos y familiares del aprehendido sobre lo ocurrido.

Discusión habría precedido al hecho

Según información proporcionada a las autoridades, el joven habría sostenido una discusión con su progenitora y posteriormente la habría agredido con un tenedor, provocándole heridas graves.

Tras conocer el hecho, los agentes se movilizaron al sector y procedieron con la aprehensión del señalado.

Investigación continúa

Las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho y establecer las responsabilidades correspondientes.

El joven fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional competente, donde deberá solventar su situación legal mientras continúan las diligencias del caso.