Dos hombres resultaron heridos con machete tras una pelea registrada en el kilómetro 14 de la ruta hacia San Miguel Petapa, donde cuerpos de socorro acudieron para brindarles atención prehospitalaria.

De manera preliminar, una discusión relacionada con el pasaje y problemas personales habría provocado el enfrentamiento entre ambos hombres, quienes terminaron con heridas ocasionadas por arma blanca.

🚨 Dos hombres resultaron heridos con machete tras una pelea registrada en el kilómetro 14 de la ruta hacia San Miguel Petapa.



De manera preliminar, el incidente habría comenzado por una discusión relacionada con el pasaje y problemas personales. Socorristas localizaron a ambos… pic.twitter.com/sgHxGghsYx — Radio SONORA 96.9 FM (@sonora969) September 10, 2026

Dos hombres fueron atendidos por los socorristas

Los elementos de los Bomberos Municipales de la Ciudad de Guatemala localizaron a los dos hombres en el lugar del incidente y verificaron que presentaban varias heridas provocadas con machete.

Los paramédicos les brindaron atención prehospitalaria debido a las lesiones que presentaban, mientras realizaban las evaluaciones necesarias para determinar su condición antes de trasladarlos.

Los afectados fueron identificados como Bayron Mauricio Asurdea Mejía, de 49 años, y Christian Ronaldo Florian Guzmán, de 45 años, quienes resultaron heridos durante el enfrentamiento.

Heridos fueron trasladados al Hospital Roosevelt

Después de recibir atención de los cuerpos de socorro, ambos hombres fueron estabilizados en el lugar para posteriormente ser trasladados a la emergencia del Hospital Roosevelt.

El traslado se realizó luego de que los paramédicos determinaran que necesitaban continuar con atención médica debido a las heridas ocasionadas con arma blanca durante la pelea.

Hasta el momento, se desconoce con exactitud qué ocurrió en el lugar y cómo se inició el enfrentamiento entre los dos hombres que resultaron heridos con machete.

Las circunstancias del hecho aún no han sido establecidas por las autoridades competentes, por lo que deberán determinar qué ocurrió antes de que ambos hombres terminaran lesionados.