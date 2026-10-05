Se registró un ataque armado esta mañana en la avenida Petapa y 1.ª calle de la zona 12, con incorporación al bulevar Liberación.

De momento, se conoce que la conductora resultó ilesa tras el ataque y recibió atención de Bomberos Municipales en el lugar del incidente.

Mientras tanto, el vehículo quedó con el vidrio de una de las ventanas roto. La Policía Nacional Civil permanece en el sector para realizar las investigaciones correspondientes y determinar si se trató de un intento de asalto o un ataque directo.