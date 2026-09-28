El Ejército de Guatemala desplegó este lunes 28 de septiembre personal militar en el municipio de Huité, Zacapa, tras los recientes hechos armados registrados en el sector y que pusieron en riesgo la seguridad de la población.

De acuerdo con la institución, los incidentes estarían relacionados con una estructura del crimen organizado y una disputa territorial. Sin embargo, hasta el momento no se ha determinado qué grupo específico habría participado en los ataques, por lo que las investigaciones continúan a cargo de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP).

Ejército evitó ingresar durante el enfrentamiento

El Ejército explicó que, tras tener conocimiento de la situación, movilizó personal hacia el municipio.

No obstante, al observar que en ese momento se desarrollaba un enfrentamiento armado, se tomó la decisión de no ingresar inmediatamente a la zona, con el objetivo de evitar una escalada del conflicto y proteger la integridad de la población civil.

Posteriormente, la institución indicó que ejecutó las acciones necesarias para contribuir al restablecimiento de la seguridad en el área.

Ejército de Guatemala mantiene su labor de protección al servicio de la población guatemalteca. pic.twitter.com/YCOlERRPrx — Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) September 28, 2026

Ejército descarta participación en los ataques

Ante imágenes y versiones difundidas en redes sociales, el Ejército aclaró que el personal militar se encuentra plenamente identificado mediante uniformes, equipo táctico, distintivos oficiales y armamento utilizado conforme a las directivas militares vigentes.

La institución sostuvo que estas características permiten diferenciar a sus integrantes de personas pertenecientes a estructuras armadas al margen de la ley y negó que militares hayan participado en los ataques registrados en Huité.

El Ejército reiteró que mantendrá acciones para proteger a la ciudadanía y contribuir al restablecimiento de la seguridad en el territorio nacional, bajo principios de profesionalismo, efectividad y responsabilidad.

Asimismo, hizo un llamado a la población para consultar información proveniente de fuentes oficiales y evitar la difusión de rumores mientras las autoridades continúan investigando lo ocurrido.