Un ataque armado se registró en el sector 1 de Villa Hermosa I, zona 7 de San Miguel Petapa, donde dos adolescentes resultaron heridos por proyectil de arma de fuego.

Bomberos Voluntarios acudieron al lugar para brindar atención a las víctimas, quienes posteriormente fueron trasladadas hacia un centro asistencial para recibir atención médica.

Dos adolescentes resultaron heridos durante el ataque

De acuerdo con información preliminar, las víctimas tienen aproximadamente 17 y 18 años. Ambos se encontraban en el sector cuando ocurrió el ataque armado.

Los adolescentes habrían resultado heridos de manera colateral, luego de que varias personas realizaran disparos contra el conductor de una motocicleta que circulaba por el sector.

Los Bomberos Voluntarios atendieron a los dos jóvenes y posteriormente los trasladaron hacia un centro asistencial. Hasta el momento no se ha informado sobre su estado de salud.

Perseguían a un motorista en Villa Hermosa I

La información preliminar señala que el ataque habría comenzado con una persecución contra el conductor de una motocicleta.

Según los primeros datos, dos vehículos perseguían al motorista y, durante el recorrido, sus ocupantes realizaron varios disparos. Algunos de los proyectiles alcanzaron a los adolescentes.

El conductor de la motocicleta logró escapar del lugar, mientras que los ocupantes de los dos vehículos involucrados también huyeron después de realizar los disparos.

Autoridades buscan esclarecer el ataque

El Ministerio Público (MP), con apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC), realiza las diligencias correspondientes para establecer cómo ocurrió el ataque y determinar qué motivó la persecución.

En el sector existen varias cámaras de videovigilancia que podrían haber registrado el momento de los disparos. Las autoridades podrán analizar esas imágenes como parte de la investigación.

Por ahora, los dos adolescentes permanecen sin identificar y se espera que las investigaciones permitan establecer las circunstancias del ataque y ubicar a los responsables.