Un hombre murió tras ser víctima de un ataque armado registrado en el kilómetro 8 de la ruta al Atlántico, en la zona 18 de la ciudad de Guatemala.

Los Bomberos Voluntarios de la 50 Compañía fueron destacados al lugar luego de recibir el reporte sobre una persona herida por proyectiles de arma de fuego.

Al llegar, los técnicos en urgencias médicas evaluaron al hombre y determinaron que presentaba dos heridas provocadas por arma de fuego. Durante la revisión confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Pese a los esfuerzos de los socorristas por restablecer sus signos vitales, la víctima no respondió a las maniobras de reanimación, por lo que se coordinó la presencia de las autoridades correspondientes para realizar los procedimientos de ley.

Hasta el momento, no se han proporcionado detalles sobre la identidad de la víctima ni sobre las circunstancias en las que ocurrió el ataque.

Lea también: Pelea habría terminado en accidente mortal en la zona 12