La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) informó que la colisión afecta el carril con dirección hacia occidente, generando complicaciones para quienes transitan por el sector.

Provial del @CIV_Guatemala atiende hecho de tránsito en el km 59.3 de carretera a El Salvador [CA-1 Oriente], en jurisdicción de Cuilapa, Santa Rosa. Colisión entre un camión y un automóvil deja dos personas trasladadas a un centro asistencial. Obstruye el carril hacia occidente. pic.twitter.com/j9StZU9NTH — PROVIAL-CIV (@ProvialOficial) September 18, 2026

Unidades de emergencia brindan atención a las personas heridas y realizan su traslado hacia un centro asistencial para recibir atención médica.

Autoridades de Provial hacen el llamado a los conductores a manejar con precaución y respetar los límites de velocidad, ya que en otras ocasiones ya se han registrado accidentes en dicho lugar.

Los accidentes de tránsito registrados en las principales rutas del país pueden generar congestionamientos y afectar la movilidad. Ante estas emergencias, Provial mantiene presencia en carretera para brindar asistencia, coordinar acciones y apoyar en la regulación del tránsito