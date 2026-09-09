Investigadores del Comando Antisecuestros de la PNC y DEIC, en coordinación con el MP, realizaron allanamientos y operativos en Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa, donde ejecutaron dos órdenes de captura contra los hermanos Carlos, de 29 años, y Ana, de 31, por el delito de plagio o secuestro.

Según las investigaciones, ambos serían presuntos responsables de participar en el secuestro de un hombre ocurrido en mayo de 2023, en ese municipio. Los responsables habrían exigido Q500 mil a cambio de la libertad de la víctima. Las órdenes fueron emitidas por un juzgado de Santa Rosa.

Fue gracias a la denuncia ciudadana y a la pronta acción de las fuerzas de seguridad que se logró detener a estas dos personas sindicadas de dicho delito en Santa Rosa.