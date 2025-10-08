En el kilómetro 29 de la ruta que conduce de San José Pinula hacia Mataquescuintla, fueron localizados dos hombres con heridas de arma de fuego en el interior de un autobús.

Al ser evaluados por los socorristas del cuerpo de los Bomberos Voluntarios confirmaron que ambos habían fallecido.

Las autoridades fueron notificadas de inmediato para realizar los trámites de ley y levantar los cuerpos.

Las víctimas mortales fueron identificadas como:

Wilmer Juan Francisco Monterroso Monterroso, de 32 años , quien ocupaba el asiento del conductor.

Noé Rustrian, de 28 años, quien según familiares, se desempeñaba como ayudante del transporte público.

Elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ministerio Público (MP) se trasladaron al lugar para investigar el hecho y recabar evidencia que permita esclarecer las causas del ataque.