Esta tarde se reportó un incidente armado en la 10.ª avenida y 30 calle de la colonia Santa Fe, zona 13 de la ciudad capital, donde dos hombres perdieron la vida.

Bomberos Municipales se presentaron al lugar y confirmaron que ambas víctimas presentaban múltiples heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo.

Los fallecidos fueron identificados como Jonathan Reyes, de 25 años, y José Ángel Villanueva, de 36, quienes ya no contaban con signos vitales al momento de ser evaluados.

Ante lo ocurrido, se dio aviso a la Policía Nacional Civil (PNC) y al Ministerio Público (MP), que quedaron a cargo de las diligencias correspondientes.