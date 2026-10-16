Un incidente armado en la colonia San Rafael, zona 18 de la Ciudad de Guatemala, provocó una colisión vehicular y dejó a dos mujeres con crisis nerviosa, luego de que intentaran escapar de personas que habrían accionado armas de fuego en su contra.

La emergencia fue reportada a la línea 123 del Cuerpo de Bomberos Municipales. Elementos del Casco Rojo se movilizaron a la manzana 1, frente al lote 1, donde localizaron a las dos mujeres y evaluaron su condición.

🚨 Un ataque armado provocó un accidente de tránsito en la colonia San Rafael, zona 18 capitalina, cuando dos mujeres intentaban escapar de personas que dispararon en su contra.



Durante la huida, el vehículo impactó contra un inmueble y una motocicleta estacionada. Bomberos… pic.twitter.com/KLtA77EHZy — Radio SONORA 96.9 FM (@sonora969) October 17, 2026

Vehículo chocó contra un inmueble y una motocicleta

De acuerdo con la información recabada en el lugar, las mujeres intentaban escapar de quienes habrían disparado contra ellas. Durante la situación, el vehículo en el que se conducían colisionó contra un inmueble del sector y también impactó una motocicleta estacionada.

El incidente ocasionó daños materiales en el vehículo, el inmueble y la motocicleta. Hasta el momento, no se han proporcionado detalles sobre las personas que habrían accionado las armas de fuego ni sobre las circunstancias que originaron el hecho.

Dos mujeres recibieron atención prehospitalaria

Los paramédicos brindaron atención prehospitalaria a ambas ocupantes, quienes presentaban crisis nerviosa tras lo ocurrido. Los socorristas evaluaron sus signos vitales y les proporcionaron acompañamiento en el lugar.

Las mujeres no requirieron traslado a un centro asistencial. La conductora fue descrita como una mujer de aproximadamente 37 años, mientras que su acompañante, de unos 65 años, viajaba en el asiento del copiloto.

PNC realiza diligencias en la escena

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) se presentaron en el lugar para recabar indicios, realizar las diligencias correspondientes y resguardar la integridad de las personas involucradas.

Las dos mujeres no fueron identificadas en la escena. Las autoridades deberán establecer las circunstancias del incidente armado y determinar quiénes habrían disparado contra el vehículo antes de la colisión registrada en la zona 18.