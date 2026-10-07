Un ataque armado se registró en aldea San José, San Francisco Zapotitlán, Suchitepéquez, en el interior de un taller mecánico, donde dos personas resultaron heridas.

Bomberos Municipales Departamentales se presentaron al lugar para atender la emergencia, donde se localizó a estas personas con heridas de arma de fuego. Una de ellas fue trasladada al Hospital Nacional de Mazatenango.

Mientras tanto, una persona murió en el interior del taller, por lo que se dio aviso a las autoridades para establecer las causas del ataque.