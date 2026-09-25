Brigadas de Provial atienden un hecho de tránsito registrado en el kilómetro 79 de la ruta al Pacífico CA-9 Sur, en jurisdicción de Masagua, Escuintla.

De manera preliminar, se reportan dos personas trasladadas a un centro asistencial. Debido al percance, el paso vehicular se mantiene habilitado mediante un carril reversible mientras continúan las labores en el lugar.

Brigadas de Provial del @civ_guatemala atienden un hecho de tránsito en el km. 79 de la ruta al Pacífico CA-9 Sur (Masagua, Escuintla). 2 personas trasladadas a un centro asistencial, el paso en un reversible.



¡Conduzca con precaución!@GuatemalaGob@mingobguate@surianobuezo pic.twitter.com/DLcrfsHHMW — PROVIAL-CIV (@ProvialOficial) September 25, 2026

Las autoridades informaron que, debido a la emergencia, el paso vehicular en el sector se encuentra habilitado únicamente a través de un carril reversible, por lo que se recomienda paciencia a los conductores que transitan por el área.

Autoridades de Provial recomiendan manejar con precaución y respetar los límites de velocidad al transitar por el lugar.