Brigadas de Provial atienden un hecho de tránsito registrado en el kilómetro 79 de la ruta al Pacífico CA-9 Sur, en jurisdicción de Masagua, Escuintla.
De manera preliminar, se reportan dos personas trasladadas a un centro asistencial. Debido al percance, el paso vehicular se mantiene habilitado mediante un carril reversible mientras continúan las labores en el lugar.
Las autoridades informaron que, debido a la emergencia, el paso vehicular en el sector se encuentra habilitado únicamente a través de un carril reversible, por lo que se recomienda paciencia a los conductores que transitan por el área.
Autoridades de Provial recomiendan manejar con precaución y respetar los límites de velocidad al transitar por el lugar.