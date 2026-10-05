El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, se refirió este lunes 5 de octubre a la recaptura en México de dos de los privados de libertad que escaparon del centro carcelario Fraijanes II en octubre de 2025.

Los dos prófugos fueron localizados en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, como resultado de la coordinación entre autoridades guatemaltecas y mexicanas. Se trata de Rudy Augusto Ortiz Morales, alias “Smoking”, y Esvin Estuardo Herrera Ardiano, alias “Liro Spyder”, ambos integrantes del Barrio 18.

Capturados en Quintana Roo

Los dos hombres contaban con notificación roja de Interpol debido a su condición de prófugos. Durante el operativo también fueron localizados presunta marihuana, armas de fuego y municiones.

La recaptura fue posible mediante una operación coordinada por el Centro Antipandillas Transnacionales (CAT) de la Policía Nacional Civil (PNC), el Ministerio Público (MP) y las fuerzas de seguridad mexicanas.

Las autoridades guatemaltecas deberán coordinar ahora los procedimientos legales correspondientes para que los detenidos puedan enfrentar los procesos relacionados con su fuga y posteriormente continuar con las diligencias para su retorno a Guatemala.

Ambos contaban con notificación roja de INTERPOL por su fuga de un centro carcelario. Al momento de su captura, se les habría incautado, en flagrancia, presunta marihuana, arma de fuego y municiones. #EstamosCumpliendo #ProtegerYServir https://t.co/pKzSuO9Cvx — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) October 5, 2026

Nueve prófugos continúan pendientes

Con estas dos nuevas capturas, Villeda informó que 10 de los 20 privados de libertad que escaparon de Fraijanes II ya fueron recapturados, mientras que uno fue localizado fallecido.

Esto significa que nueve personas continúan pendientes de captura.

“Nos faltan nueve y la búsqueda no termina hasta encontrar al último”, afirmó el ministro, quien aseguró que las autoridades continuarán las acciones de localización tanto dentro como fuera del territorio nacional.

Villeda también destacó la importancia de mantener la cooperación internacional ante la posibilidad de que los prófugos intenten trasladarse a otros países para evadir a las autoridades.

Mantendrán la búsqueda

El ministro aseguró que el paso del tiempo o el traslado de los prófugos hacia otros lugares no detendrá las investigaciones.

“Puede pasar el tiempo; pueden cambiar de lugar; pueden intentar esconderse fuera del país, pero una orden de captura no desaparece porque alguien cruce una frontera”, afirmó.

Villeda también indicó que el Gobierno trabaja en el fortalecimiento del Sistema Penitenciario para evitar que una situación similar vuelva a ocurrir, mediante mejoras en infraestructura, controles internos, inteligencia y herramientas de seguridad.

Las autoridades reiteraron que mantendrán la búsqueda hasta localizar a los nueve prófugos que aún permanecen pendientes de captura.