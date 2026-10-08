La mañana de este jueves 8 de octubre autoridades del Insituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH), informaron sobre dos sismos en el departamento de Escuintla.

A las 8:18 horas de este día se registró el segundo sismo siendo de una magnitud de 3.4 de acuerdo a las autoridades del (INSIVUMEH). Con una profundidad de 28.13 kilómetros.

El Insivumeh reportó un sismo de magnitud 4.1 registrado en el océano Pacífico, aproximadamente a 66 kilómetros de Mazatenango, Suchitepéquez.

De manera preliminar, el movimiento sísmico tuvo una profundidad de 14.55 kilómetros, según el reporte de la institución.