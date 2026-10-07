La madrugada de este miércoles 7 de octubre autoridades del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH), informaron sobre dos sismos registrados durante esta madrugada en las Costas del Pacífico.

El primero se registró a la 01:43 horas de esta madrugada con una profundidad de 5.6 de acuerdo a las autoridades del (INSIVUMEH) y con una profundidad de 34.24.

SISMO REGISTRADO Región epicentral: OCÉANO PACÍFICO 07 de octubre de 2026. 01:59:27 hrs. Descarga el boletin https://t.co/7aRkXdgFBx #SomosINSIVUMEH #ElPuebloDignoEsPrimero #CIV #TemblorGT #SismoGT https://t.co/VkCCq4CmWJ — INSIVUMEH (@insivumehgt) October 7, 2026

Posteriormente se registró otro con una magnitud 4.1 a la 01:59 horas de esta madrugada y con una profundidad de 22.39 de acuerdo a las autoridades telúricas.

SISMO REGISTRADO Región epicentral: OCÉANO PACÍFICO 07 de octubre de 2026. 01:43:19 hrs. Descarga el boletin https://t.co/qz2gzUsWYt #SomosINSIVUMEH #ElPuebloDignoEsPrimero #CIV #TemblorGT #SismoGT https://t.co/hjb9m6JiX2 — INSIVUMEH (@insivumehgt) October 7, 2026

La Mochila de las 72 horas es un recurso de prevención que permite a las familias estar preparadas ante una emergencia o desastre. En Guatemala, se recomienda incluir agua, alimentos no perecederos, medicamentos, documentos importantes, linterna, radio, artículos de higiene, ropa y otros suministros básicos que permitan afrontar las primeras 72 horas.