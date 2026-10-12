Un desprendimiento y deslizamiento de tierra ocurrido en la aldea Monte Mercedes, Sololá, dejó de manera preliminar a dos personas soterradas mientras realizaban trabajos de construcción en el sector.

Bomberos Voluntarios de la 34.ª Compañía acudieron a la emergencia y comenzaron las labores de búsqueda y rescate con apoyo de vecinos, quienes colaboraron para localizar a los trabajadores bajo el material desprendido.

🚨 Un desprendimiento y deslizamiento de tierra se registró en la aldea Monte Mercedes, departamento de Sololá, donde inicialmente se reportó que dos personas podrían haber quedado soterradas, información que aún está pendiente de confirmación.



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Rescatan con vida a trabajador de 22 años

Durante las labores de búsqueda, los socorristas y vecinos localizaron y rescataron con vida a Kevin Fernando Bocel Estacuy, quien había quedado soterrado tras el deslizamiento.

Los elementos de Bomberos Voluntarios le brindaron asistencia prehospitalaria y posteriormente lo trasladaron a la emergencia del Hospital Nacional de Sololá para recibir atención médica.

Hasta el momento, no se han proporcionado detalles sobre su estado de salud después de su ingreso al centro asistencial.

Continúa la búsqueda de segunda persona

Mientras tanto, los equipos de rescate continúan trabajando para localizar a la segunda persona soterrada, identificada como Gregorio Toj, quien permanece bajo el material desprendido.

Las labores se mantienen con apoyo de vecinos y cuerpos de socorro, mientras se intenta establecer su ubicación y lograr su rescate. Por ahora, se desconoce su estado de salud.

Autoridades buscan establecer las circunstancias

La emergencia continúa en desarrollo y todavía no se han proporcionado mayores detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el deslizamiento durante los trabajos de construcción.

Los equipos de rescate mantienen las labores en el lugar para localizar a Eduardo Toj, mientras se espera contar con información oficial sobre el avance del operativo.