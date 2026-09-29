Lionel Messi se prepara para disputar el que será su último partido con la Selección Argentina, un amistoso frente a Benín que se jugará el próximo 6 de octubre en el estadio Monumental de Buenos Aires. El encuentro ha generado gran expectativa y las entradas ya se encuentran agotadas, en una jornada que marcará la despedida del capitán argentino ante su público.

Sin embargo, dos campeones del mundo que habían sido invitados para acompañar a Messi en este momento especial no podrán estar presentes. Se trata de Paulo Dybala y Nahuel Molina, actualmente jugadores de la Roma, que recibieron la negativa de su club para viajar a Argentina y participar del evento.

Paulo Dybala

La Roma explicó mediante un comunicado oficial que la decisión responde a motivos “deportivos y logísticos”, principalmente por la duración del viaje intercontinental y la proximidad de los compromisos oficiales que deberá afrontar el equipo italiano. El club también reconoció el significado que tiene el encuentro para ambos futbolistas, quienes mantienen un vínculo especial con Messi tras compartir el título del Mundial de Qatar 2022.

El calendario aparece como uno de los principales argumentos para impedir el viaje. De acuerdo con la información publicada en Argentina, la Roma tendrá compromisos importantes después de la fecha FIFA, entre ellos un partido de Serie A frente al Como y posteriormente un duelo de Champions League contra el Real Madrid. El trayecto entre Italia y Argentina, además, supone varias horas de vuelo en cada dirección.

Nahuel Molina

Tanto Dybala como Molina tampoco forman parte de la convocatoria oficial de Lionel Scaloni para esta fecha FIFA. En el caso de Dybala, el atacante ha perdido espacio en las últimas convocatorias, mientras que Molina continúa relacionado con la Selección, pero se encuentra suspendido tras la sanción derivada de los incidentes de la final del Mundial frente a España.

De esta manera, Messi tendrá que afrontar su despedida de la Albiceleste sin dos de sus compañeros de la histórica conquista de Qatar. Otros futbolistas que compartieron aquella generación sí estarán presentes, mientras Argentina prepara una noche especial para despedir al jugador que ha liderado a la selección durante una de las etapas más importantes de su historia.