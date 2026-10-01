“Cristiano explota, porque se siente traicionado”, aseguró el periodista Edu Aguirre durante el programa español El Chiringuito TV, al explicar que el delantero esperaba una disculpa pública después de la conversación que ambos habrían mantenido.

Aguirre también cuestionó que Jorge Jesus destacara públicamente su autoridad como seleccionador y que señalara que el estatus de Cristiano no le otorgaba un trato diferente al del resto de los jugadores.

Cristiano todavía no ha explicado su versión

Hasta ahora, Cristiano Ronaldo no ha confirmado públicamente que la supuesta promesa de Jorge Jesus haya sido el motivo de su salida.

Después de abandonar la concentración, el delantero publicó un mensaje en sus redes sociales en el que explicó que tomó la decisión tras la conferencia del seleccionador y una conversación con el presidente de la Federeción Portuguesa de Fútbol FPF.

Cristiano también aseguró que, “a su tiempo”, explicará a los portugueses las razones que motivaron su salida.

La salida se produjo después de que Ronaldo permaneciera en el banquillo durante la victoria 2-1 de Portugal sobre Noruega, pese a haber calentado durante varios minutos. Jorge Jesus reconoció que el futbolista pudo sentirse molesto por no ingresar, pero negó que existiera un conflicto personal entre ambos.

Por ahora, la versión de Edu Aguirre constituye una explicación atribuida al entorno del jugador, mientras se espera que Cristiano Ronaldo revele su propia versión sobre lo ocurrido.