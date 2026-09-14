El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes 14 de septiembre que su Gobierno se mantiene abierto a negociar con Irán, después de semanas de dudas sobre la posibilidad de alcanzar un nuevo acuerdo que contribuya a poner fin al conflicto iniciado en febrero.

A través de Truth Social, el mandatario aseguró que Irán busca alcanzar un acuerdo rápidamente y señaló que decidirá si Washington avanza con un nuevo acercamiento diplomático. Hasta el momento, no se ha anunciado el inicio formal de nuevas negociaciones.

Trump anuncia supuesto acuerdo energético

Paralelamente, Trump afirmó que Rusia y Ucrania acordaron suspender los ataques contra las infraestructuras energéticas del otro.

Sin embargo, Moscú y Kiev no habían confirmado públicamente un acuerdo bilateral. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, señaló que su país estaría dispuesto a detener los ataques contra territorio ruso si Moscú cesa sus acciones contra infraestructura crítica ucraniana y existen garantías de reciprocidad.

Trump también atribuyó principalmente a la guerra entre Rusia y Ucrania el incremento mundial del precio del diésel, en lugar del conflicto con Irán.