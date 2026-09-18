Durante la noche, la Fuerza Élite y los órganos de control de la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) realizaron una requisa focalizada en distintos sectores del Centro de Detención Preventiva de la zona 18.

De manera paralela, con el apoyo de elementos del Ejército y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), personal de la DGSP efectuó otro operativo de registro en áreas del Centro de Detención Preventiva Renovación 1.

Las autoridades indicaron que estas acciones tienen como objetivo localizar e incautar objetos ilícitos, además de fortalecer el control dentro de los centros penitenciarios y desarticular posibles estructuras criminales.

El objetivo de estos operativos es evitar que los reos se organicen para delinquir. Autoridades realizan estos operativos en las distintas cárceles del país.