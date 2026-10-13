Realizan requisas simultáneas en centros carcelarios de Guatemala**Autoridades penitenciarias desarrollaron operativos de requisa en el sector de aislamiento del Centro de Detención de la zona 17, en Mariscal Zavala, con el objetivo de localizar indicios relacionados con extorsiones y otras actividades ilícitas.

De manera simultánea, elementos de Fuerza Élite, en coordinación con los órganos de control de la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP), efectuaron otro operativo en el sector de adultos mayores de la Granja Modelo de Rehabilitación Canadá, en Escuintla.

Estas acciones buscan reforzar los controles y mantener el orden dentro de los centros carcelarios.