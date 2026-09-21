Este lunes 21 de septiembre arribó a Guatemala un lote de fusiles M4A1 adquiridos a Estados Unidos como parte del proceso de modernización y transformación del Ejército de Guatemala.

El cargamento fue transportado en una aeronave de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y aterrizó en la rampa militar de la Fuerza Aérea Guatemalteca, ubicada en el área del Aeropuerto Internacional La Aurora.

Modernización de las fuerzas armadas

La adquisición forma parte de los planes para actualizar las capacidades de las fuerzas de tierra, aire y mar del Ejército de Guatemala.

El Ministerio de la Defensa Nacional (Mindef) ha señalado que este proceso busca sustituir progresivamente equipo utilizado durante varias décadas y fortalecer las capacidades operativas de las unidades militares.

La compra de armamento a Estados Unidos se retomó después de décadas de restricciones. Según el Mindef, la cooperación renovada está vinculada con acciones de Guatemala contra el narcotráfico y el crimen organizado, así como con compromisos relacionados con el respeto de los derechos humanos.

Fortalecimiento de capacidades

Las autoridades sostienen que el nuevo equipamiento permitirá fortalecer las capacidades institucionales del Ejército y forma parte de un proceso más amplio que también incluye aeronaves, embarcaciones y equipo especializado.

El Gobierno ha enmarcado estas adquisiciones dentro de sus planes para mejorar las capacidades de seguridad, defensa y respuesta de las fuerzas armadas.

El proceso de modernización contempla la incorporación progresiva de nuevo equipo para las distintas unidades militares del país.