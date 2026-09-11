Este viernes 11 de septiembre autoridades se pronunciaron a través de una conferencia de prensa sobre los bloqueos registrados en el país en las últimas horas junto con Ministros de Gobernación, y de la Defensa Nacional.

El ministro de Gobernación, Marco Villeda, informó que Guatemala amaneció este viernes con 14 puntos bloqueados, situación que ha provocado la suspensión de algunas rutas de transporte.

El funcionario señaló que las interrupciones afectan a los guatemaltecos que necesitan movilizarse, además de generar dificultades para el traslado de alimentos, medicamentos y otros suministros esenciales.

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, señaló que el derecho a la protesta está permitido; sin embargo, enfatizó que este no debe utilizarse para vulnerar los derechos de otros guatemaltecos.

Defensa Nacional anuncia operaciones conjuntas

El ministro de la Defensa Nacional, Henry Sáenz, informó que, a solicitud del Ministerio de Gobernación, las tres fuerzas del Ejército y 23 comandos quedarán a disposición para ejecutar operaciones conjuntas destinadas a liberar los puntos bloqueados en diferentes rutas del país.

El funcionario hizo un llamado a las personas que mantienen las manifestaciones a desistir de los bloqueos, ante las afectaciones que estas acciones generan en la movilidad y en el desarrollo de las actividades de los guatemaltecos.

“Participarán las tres fuerzas del Ejército, 23 comandos operativos y nuestros diferentes medios, como parte de una misión de apoyo interinstitucional a las fuerzas de seguridad pública. Hacemos un llamado a quienes mantienen los bloqueos para que liberen voluntariamente las vías y permitan el libre tránsito de la población”, concluyó el Ministro de la Defensa en conferencia de prensa.