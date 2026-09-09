El FC Barcelona mantiene un inicio perfecto en la temporada 2026/27, al ganar sus cinco partidos disputados y acumular 22 goles a favor y apenas 3 en contra. El equipo dirigido por Hansi Flick, quien afronta su tercera campaña al frente del conjunto catalán, también comenzó con goleada su participación en la UEFA Champions League.

En su debut continental, el Barça se impuso 5-1 al Feyenoord en el Spotify Camp Nou. Raphinha, capitán azulgrana, marcó al minuto 3 y completó un doblete. También anotaron Karim Adeyemi, Lamine Yamal y Gabriel Jesús, mientras que Sem Steijn consiguió el descuento para el conjunto neerlandés.

El encuentro también significó el estreno goleador de Gabriel Jesús con la camiseta del Barcelona. El delantero brasileño, de 29 años, llegó procedente del Arsenal durante el mercado de verano, en una operación valorada en 10 millones de euros.

Con este triunfo, el conjunto catalán sumó sus primeros tres puntos en la Fase de Liga de la Champions League. En esta etapa también tendrá como rivales al Paris Saint-Germain, Galatasaray, Aston Villa, Sabah, Sporting de Lisboa, Como y Manchester City.

En LaLiga, el vigente campeón español marcha como líder en solitario con 12 puntos después de cuatro jornadas. Sin embargo, uno de los grandes objetivos de la temporada será conquistar nuevamente la Champions, torneo que el Barcelona ganó por última vez en 2015, con Lionel Messi, Neymar y Luis Suárez como figuras y Luis Enrique en el banquillo.