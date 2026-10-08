El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) entregará el Seguro Agropecuario a 33 mil 214 productores que resultaron afectados por la sequía durante 2026.

De acuerdo con la cartera, el desembolso asciende a Q52.78 millones y beneficiará a productores de 288 municipios distribuidos en 21 departamentos, según el informe con datos al 31 de agosto de 2026.

Productores recibirán según nivel de afectación

Del total de productores beneficiados, 13 mil 845 presentan afectaciones moderadas; 11 mil 457 registran daños severos y 7 mil 912 tienen afectaciones leves. Los montos que recibirá cada productor oscilarán entre Q500 y Q3 mil, dependiendo del nivel de daños reportados en cada localidad.

El apoyo forma parte de las medidas impulsadas por el MAGA para respaldar a los productores que enfrentaron pérdidas relacionadas con eventos climáticos y contribuir a la continuidad de sus actividades productivas.

¿Cómo cobrar el Seguro Agropecuario?

El productor recibirá en su teléfono celular un código junto con el monto que le corresponde.

Posteriormente, deberá acudir a un cajero de la red 5B e ingresar el código recibido, el número de su Documento Personal de Identificación (DPI) y la cantidad que desea retirar. El apoyo será canalizado a través del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural del MAGA.

La cartera indicó que el Seguro Agropecuario constituye una de las herramientas destinadas a fortalecer la resiliencia del sector agrícola nacional frente a fenómenos climáticos, como la sequía que ha provocado afectaciones a miles de productores en distintas regiones del país.

Con este apoyo, el MAGA busca contribuir a que los productores afectados puedan continuar con sus actividades agrícolas pese a las pérdidas registradas durante el año.