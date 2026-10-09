La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) reportó inundaciones en las zonas 2 y 4 de Santa Cruz del Quiché, como consecuencia de las lluvias registradas en el sector.

Asimismo, se informó sobre un derrumbe en el cantón Chumulal IV, en Chichicastenango, Quiché. En San Juan Cotzal, las autoridades evalúan los daños ocasionados en una vivienda afectada por un deslizamiento.

Por otra parte, en Cahabón, Alta Verapaz, se coordina el apoyo de personal municipal para realizar labores de limpieza tras un deslizamiento de tierra.

Durante la temporada de lluvias de 2026, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) mantiene labores de monitoreo, coordinación y respuesta ante las emergencias provocadas por las precipitaciones en distintos puntos del país.