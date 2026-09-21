El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) alertó sobre un aumento en los niveles de radiación ultravioleta (UV) para este lunes 21 de septiembre.

Según la información proporcionada, el periodo de mayor exposición se registrará entre las 10:00 y las 12:00 horas, por lo que se recomienda tomar precauciones durante este horario.

Entre las principales medidas de prevención se encuentran mantenerse hidratado constantemente, evitar la exposición prolongada al sol y utilizar ropa fresca que permita proteger la piel.

Las precauciones deben mantenerse incluso cuando el cielo se encuentre parcialmente nublado, debido a que las nubes no bloquean completamente la radiación ultravioleta.

¿Qué puede provocar altos niveles de radiación UV?

El Insivumeh explica que la intensidad de la radiación ultravioleta depende de varios factores.

Uno de los principales es la elevación del Sol. Durante las horas cercanas al mediodía, los rayos solares llegan de manera más directa a la superficie terrestre, lo que aumenta la exposición. Por esta razón, los niveles de radiación suelen alcanzar sus valores más altos alrededor de esas horas.

También intervienen factores como la cantidad de ozono presente en la atmósfera, la presencia de aerosoles, la nubosidad y la altitud del lugar. En regiones elevadas puede registrarse una mayor exposición debido a que existe menos atmósfera para absorber parte de la radiación.

¿Cómo protegerse?

El Insivumeh recomienda reducir la exposición directa al Sol durante las horas de mayor radiación, utilizar protector solar, sombrero o gorra, ropa que cubra la piel y lentes con protección UV.

También aconseja mantener estas medidas en días nublados, ya que una parte importante de la radiación ultravioleta puede continuar alcanzando la superficie.

De acuerdo con la clasificación utilizada por el Insivumeh, basada en parámetros de la Organización Mundial de la Salud, un índice UV de 8 a 10 se considera muy alto, mientras que valores de 11 o superiores corresponden a un nivel extremo.