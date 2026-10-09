El cuerpo sin vida de un hombre, con aparentes señales de violencia, fue localizado en el río El Naranjo, en el paso que comunica el municipio de La Blanca con el caserío Limones, en Ocós, San Marcos.

Socorristas de la estación de La Blanca, a bordo de la unidad AD-88, realizaron las labores de recuperación del cadáver y notificaron a las autoridades correspondientes para los procedimientos de rigor.

Hasta ahora esta persona no ha sido identificada. Será el Insituto Nacional de Ciencias Forences (INACIF), quien determine la causa de muerte de esta persona.