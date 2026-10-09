Encuentran dos acciones policiales realizadas en Retalhuleu y Huehuetenango, agentes de la Policía Nacional Civil localizaron droga oculta en una motocicleta abandonada y recuperaron un pick-up que había sido hurtado.

En San Martín Zapotitlán, Retalhuleu, fue localizada una motocicleta abandonada en la que se encontraron escondidos 57 “colmillos” con cocaína, 318 envoltorios con crack y 249 bolsitas con marihuana.

En otro caso, investigadores de la DEIC recuperaron un picop en el kilómetro 251 de la ruta Interamericana, jurisdicción de Malacatancito, Huehuetenango. Según las investigaciones, el vehículo había sido hurtado el 4 de octubre en la zona 9 de Huehuetenango.

La PNC continúa desarrollando acciones de seguridad e investigación para combatir los hechos delictivos y fortalecer la seguridad de la población.