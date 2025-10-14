La mañana de este martes 14 de octubre en la altura del kilómetro 27 de la Ruta al Atlántico, jardines del Atlántico, dentro de un área boscosa se localizan restos humanos envueltos en Nylón.

Fueron los bomberos municipales departamentales quienes atendieron la emergencia. Hasta ahora no ha sido identificado.

En el lugar hay demás evidencia que servirá para resolver la investigación de este deceso.

Hace unos días también se reportó la localización de tres cuerpos sin vida que se encontraban envueltos en bolsas plásticas sobre el kilómetro 20 de la ruta al Atlántico.