Durante la madrugada de este jueves, una persona murió tras caer a un barranco de aproximadamente cinco metros de profundidad en la aldea Vista Hermosa, Jocotenango, Sacatepéquez. Según versiones preliminares de vecinos, la víctima habría resbalado accidentalmente.

Elementos de los Bomberos Municipales Departamentales acudieron al lugar para atender la emergencia y, tras evaluar a la persona, confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Posteriormente, los socorristas notificaron a las autoridades correspondientes y efectuaron las labores de recuperación del cuerpo. Las circunstancias exactas del hecho deberán ser establecidas por las autoridades competentes.